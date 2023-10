Homem é atacado por grupo com facadas e morre a caminho do hospital

Leandro Sentene, de 27 anos, morreu a golpes de faca, na madrugada de hoje (12), no parque de exposições, em Rio Verde de Mato Grosso, a 202 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Rio Verde News, Leandro foi atacado por um grupo de pessoas que se reuniram no parque para se divertir. A vítima foi atacada por golpes de faca no local. Ele teve as vísceras expostas.

Leandro foi atendido por equipes de socorro, mas por conta da gravidade, teve que ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no caminho.

O autor do crime já foi identificado, mas os detalhes do crime ainda serão apurados.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.

