Balneário Municipal segue aberto para lazer, mas com áreas interditadas devido reformas

Em Três Lagoas, o Balneário Municipal segue aberto ao público no fim de semana, contudo, conforme informado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) algumas áreas permanecem interditadas, incluindo a marina.

As obras e as intervenções de reforma e ampliação em andamento fazem parte de um projeto de requalificação do espaço, visando oferecer mais conforto, segurança e infraestrutura para os visitantes. As obras contemplam melhorias com previsão de conclusão em junho de 2025.

A Prefeitura reforçou o aviso a população a importância de respeitar as áreas isoladas por questões de segurança e pede a compreensão de todos para que o espaço possa ser utilizado de forma responsável.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

