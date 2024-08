Homem morre em colisão na BR-163

Segundo informações, o homem era entregador de uma empresa de erva-mate, e perdeu o controle do caminhão

Na tarde dessa sexta-feira (02), o motorista de um caminhão baú, identificado como Thiago Wandeness, de 40 anos, faleceu após colidir com a traseira de um caminhão que carregava couro, na na BR-163, a sete quilômetros da ponte do Rio Dourados, no município de Caarapó.

Uma ambulância da CCR MSVia foi acionada, mas o motorista havia falecido no local.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica de Caarapó estiveram presentes para investigarem o caso.

