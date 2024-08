Idoso é encontrado morto com poça de sangue ao lado da cabeça em Aquidauana

O idoso era morador de Campo Grande, e estava na cidade, hospedado na casa da filha, para receber a aposentadoria e pagar algumas contas

Na manhã de ontem (02), O idoso Albertino Rodrigues Russo, de 85 anos, foi encontrado morto pela filha, em uma residência na Vila Bancária, em Aquidauana.

O idoso era morador de Campo Grande, e estava na cidade, hospedado na casa da filha, para receber a aposentadoria e pagar algumas contas.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Albertino passou a noite de quinta-feira para sexta-feira sozinho na residência. A filha encontrou o pai caído ao lado da cama, com uma poça de sangue próxima à sua cabeça em um quarto nos fundos, onde ele costumava dormir.

A Policia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram o óbito do idoso. A Polícia Científica também esteve no local.

