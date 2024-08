Homem é derrubado e roubado por gangue de adolescentes no Santo André

O homem caminhava pelo local por volta de 20h, quando um grupo de quatro a cinco adolescentes que estavam de bicicletas derrubaram e o agrediram com chutes

Na madrugada de hoje (03), um homem, de 54 anos, realizou uma denúncia de assalto na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) que ocorreu no cruzamento entre as ruas Vereador Aguiar de Souza e João Correia Neto, no Jardim Santo André, região central de Dourados.

Segundo informações descritas no boletim de ocorrência, o homem caminhava pelo local por volta de 20h, quando um grupo de quatro a cinco adolescentes que estavam de bicicletas derrubaram e o agrediram com chutes.

Os suspeitos levaram a carteira da vítima com documentos pessoais e o celular.

O caso foi registrado como roubo na Depac e segue sendo investigado para a identificação dos envolvidos no assalto.

