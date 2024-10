Jovem é preso após estuprar idosa de 61 anos em Ivinhema

Jovem de 21 anos foi preso, nessa segunda-feira (7), em Ivinhema, distante 320 quilômetros de Campo Grande, após estuprar uma idosa, de 61 anos, dentro de casa.

Conforme informações, a vítima participava de uma confraternização na casa de uma parente, nesse domingo (6). Em certo momento, uma mulher, que ela não conhece, a chamou para acompanhá-la até em casa para buscar cigarro.

O convite foi aceito e, na residência, onde mora o autor do crime, sem falar nada puxou a idosa para o quarto, trancou a porta e a estuprou. Em seguida, mãe e filho fugiram do local.

A Polícia Civil foi acionada e passou a fazer buscas pelo suspeito, além de, também, interrogar testemunhas. Nessa segunda-feira, o rapaz foi localizado e preso. Aos policiais, ele confessou o crime. O caso foi registrado na delegacia da cidade como estupro de vulnerável e segue sob investigação.

