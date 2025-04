Homem morre eletrocutado enquanto podava árvore em propriedade rural de Ivinhema

Dimas de Souza Durães Bezerra Lemos, de 31 anos, morreu na tarde de quarta-feira (16) após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a poda de uma árvore em uma propriedade rural localizada na região da Gleba Vitória, zona rural de Ivinhema, município a cerca de 289 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h, próximo ao local conhecido como “campo dos mineiros”. Dimas estava cortando galhos de uma árvore que, sem que ele percebesse, estava em contato com a rede elétrica de alta tensão. Durante a poda, ele acabou tocando na fiação e recebeu uma forte descarga elétrica.

Com o choque, o homem ainda caiu de uma altura aproximada de três metros. Quando os socorristas chegaram, a vítima já não apresentava sinais vitais. A morte foi constatada ainda no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e, de acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado para esclarecer se houve negligência ou falha na segurança do serviço que estava sendo realizado.

Moradores da região ficaram abalados com o caso. Dimas era conhecido na região e prestava serviços diversos em propriedades rurais da área. Ele deixa familiares e amigos consternados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais