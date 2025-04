Policial Militar de folga salva menino de 9 anos que desmaiou em praça do bairro Santo Antônio, na Capital

Um menino de nove anos foi salvo por um policial militar de folga após desmaiar repentinamente enquanto brincava com outras crianças, no início da noite dessa quarta-feira (16), em uma praça do Bairro Santo Antônio, região oeste de Campo Grande. A criança bateu a cabeça no chão ao perder a consciência e foi socorrida imediatamente pelo agente, que passava pelo local no momento da ocorrência.

De acordo com testemunhas, o policial, que preferiu não se identificar, inicialmente achou que a situação se tratava de uma brincadeira. “As crianças estavam correndo e rindo, mas percebi que uma delas havia caído e permanecia imóvel. Quando me aproximei, vi que o menino não reagia e respirava com dificuldade”, relatou o militar.

Sem perder tempo, ele iniciou os primeiros socorros ainda na praça. Ao constatar que o garoto estava com as vias aéreas obstruídas, realizou as manobras necessárias para liberar a respiração da criança. A ação rápida foi crucial para estabilizar o quadro do menino, que voltou a respirar normalmente, embora tenha permanecido inconsciente por cerca de 20 a 30 minutos.

Durante esse tempo, o policial permaneceu ao lado da vítima, monitorando seus sinais vitais e mantendo a calma das outras crianças que assistiam à cena. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local cerca de meia hora depois. Nesse momento, o menino já apresentava sinais de consciência, mas ainda não conseguia se comunicar verbalmente. A criança foi encaminhada para uma unidade de saúde em estado estável, acompanhada pelos responsáveis. Ainda não há informações sobre o que causou o desmaio súbito.

A atuação do policial foi elogiada por quem presenciou o ocorrido. “Se ele não estivesse ali, poderia ter sido muito pior. A gente nunca espera passar por algo assim, ainda mais em um lugar onde as crianças só estavam brincando”, disse uma moradora da região.

