Campo Grande terá plantão de vacinação contra a gripe durante feriado da Semana Santa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizará plantões especiais de vacinação contra a gripe durante o feriado prolongado da Semana Santa, com início nesta quinta-feira (17). A medida tem como objetivo ampliar o acesso à imunização dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, diante do aumento na circulação de vírus respiratórios.

A campanha foi antecipada em todo o país como forma de prevenção a complicações provocadas pela Influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis. Em Campo Grande, desde o início da vacinação, no dia 27 de março, mais de 53,7 mil doses já foram aplicadas.

Confira os pontos de vacinação e horários

– Quinta-feira (17/04): das 18h às 22h, a vacinação será realizada no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua 14 de Julho. O atendimento será em formato drive-thru e também para pedestres. Neste ponto, estará disponível exclusivamente a vacina contra a gripe para os grupos prioritários.

– Sábado (19/04): das 10h às 17h;

– Domingo (20/04): das 11h às 18h, a vacinação ocorrerá no Shopping Norte Sul Plaza. Neste local, estarão disponíveis todos os imunizantes do calendário vacinal, com exceção da vacina contra a dengue e da BCG.

Importante: Não haverá atendimento na sexta-feira (18) e na segunda-feira (21).

A secretária municipal de saúde, Rosana Leite, reforçou a importância da vacinação para os públicos prioritários. “Todos que se enquadram nos públicos preconizados como prioritário pelo Ministério da Saúde devem buscar as unidades de saúde por estarem mais vulneráveis e expostos aos vírus da Influenza”, afirmou.

Quem pode se vacinar contra a gripe

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

– Idosos com 60 anos ou mais

– Gestantes e puérperas

– Pessoas com deficiência permanente

– Trabalhadores da saúde e da educação

– Pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais

A Prefeitura reforça que a vacinação é fundamental para reduzir complicações, internações e óbitos provocados pela gripe, especialmente neste período de maior circulação viral.

