Homem morre eletrocutado ao tentar apagar incêndio em transformador de energia em Itaquiraí

Ronei da Silva Lopes, de 28 anos, morreu eletrocutado na tarde desse domingo (5) enquanto tentava apagar um incêndio em um transformador de energia no Assentamento Sul Bonito, localizado em Itaquiraí, cidade localizada a aproximadamente 405 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, testemunhas relataram que Ronei estava em casa quando percebeu que um poste de energia em frente à sua residência começou a soltar faíscas, dando início a um pequeno incêndio. Ainda segundo relatos, o transformador em questão já apresentava problemas frequentes, conforme registrado no boletim de ocorrência.

Na tentativa de conter o incêndio, Ronei se aproximou do poste, mas acabou sendo eletrocutado e morreu no local. O caso chama atenção para os riscos de intervenções amadoras em equipamentos elétricos, especialmente em situações de emergência.

A perícia constatou uma queimadura profunda em uma das pernas da vítima. Além dos peritos, equipes da Polícia Militar e Civil também compareceram ao local do acidente para investigar as circunstâncias da tragédia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais