Corpo de homem com tiro na cabeça é encontrado às margens da MS-295

Corpo de homem ainda não identificado foi encontrado, nesse sábado (4), às margens da MS-295, em Iguatemi, distante 412 quilômetros de Campo Grande, com um tiro na cabeça.

Conforme informações do boletim de ocorrência, testemunhas que passavam pelo local encontraram a vítima e acionaram a polícia. O local foi isolado e, na rodovia, havia marcas de sangue.

Ao lado do corpo estava um celular. A polícia conseguiu desbloquear o aparelho e notou que havia uma conta no Facebook logada em nome de Luciano Olegário, de 35 anos. A família do rapaz noticiou o desaparecimento dele na sexta-feira (3), em Eldorado.

A perícia constatou que no crânio havia uma perfuração compatível com tiro, mas não localizou nenhum armamento ou documento do rapaz, apenas o celular, que foi apreendido.

