Ao tentar socorrer neto, homem é atingido por motocicleta e morre na MS-164

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (6) na rodovia MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de João Francisco dos Santos Rodrigues, de 50 anos, e deixou um motociclista de 35 anos em estado grave. A colisão ocorreu na zona rural do município, próximo ao acesso ao assentamento Dorcelina Folador, no sentido Itamarati.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Francisco conduzia um Chevrolet Corsa e estava acompanhado da esposa, de 37 anos, e do neto do casal. Segundo relato da mulher à polícia, a família parou o carro no acostamento da pista porque a criança estava passando mal. No momento do acidente, tanto João quanto a esposa estavam fora do veículo, prestando atendimento ao neto.

Enquanto o casal prestava socorro à criança, uma motocicleta modelo Star, de origem paraguaia, que trafegava pela mesma direção, colidiu na traseira esquerda do carro. O impacto da batida atingiu diretamente João Francisco, que morreu ainda no local.

A esposa sofreu ferimentos leves, com dores na perna esquerda, e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

O motociclista envolvido no acidente sofreu ferimentos graves, incluindo cortes na testa e nas mãos, além de traumas nos membros inferiores. Ele foi socorrido inconsciente e levado ao mesmo hospital, onde permanece internado após passar por exames de tomografia e raio-x.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e da perícia estiveram no local para os procedimentos de investigação. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao 1º Distrito Policial, enquanto o veículo Corsa foi liberado a um familiar da vítima.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

