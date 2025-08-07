Corinthians elimina o Palmeiras no Allianz Parque e avança às quartas da Copa do Brasil

O Corinthians superou o arquirrival Palmeiras por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira (6), em pleno Allianz Parque, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, além de atuação sólida com um jogador a mais desde o início do confronto, o Timão confirmou a vitória no confronto agregado por 3 a 0 e eliminou o Alviverde da competição nacional.
A partida começou tensa e foi marcada por uma expulsão logo aos 14 minutos do primeiro tempo. O volante palmeirense Aníbal Moreno recebeu cartão vermelho direto após agredir Martínez com uma cabeçada, deixando o time da casa com um a menos. Mesmo com a desvantagem, o Palmeiras tentou se manter ofensivo, mas teve dificuldade em transformar a posse de bola em chances reais de gol.
O placar foi aberto aos 42 minutos da etapa inicial, em uma jogada de bola parada. Após escanteio cobrado por Garro, Raniele desviou de cabeça e Matheus Bidu apareceu na pequena área para completar. A comemoração do gol gerou confusão entre os jogadores dos dois times, aumentando ainda mais o clima de tensão no clássico.
No segundo tempo, o Corinthians seguiu melhor e ampliou aos 13 minutos. Em nova bola parada, Garro cruzou e Gustavo Henrique subiu bem na segunda trave. A bola ainda desviou em Piquerez antes de entrar. No último lance da partida, o goleiro Emiliano Martínez foi expulso após pisar na perna de Romero, que estava caído no gramado, em mais um ato de descontrole da equipe palmeirense.
A torcida do Palmeiras não poupou vaias, tanto para os jogadores quanto para o técnico Abel Ferreira, insatisfeita com o desempenho da equipe, que não conseguiu reagir diante de um Corinthians firme defensivamente e eficiente no ataque.
Agora classificado, o Timão aguarda o sorteio dos confrontos das quartas de final, marcado para a próxima terça-feira (12), às 9h (horário de MS), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O Palmeiras, por sua vez, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.
Fluminense também avança
No Maracanã, o Fluminense garantiu sua vaga ao empatar em 1 a 1 com o Internacional. O time carioca abriu o placar aos 46 segundos do segundo tempo com Agustín Canobbio, mas viu Alan Patrick empatar aos 19 minutos em cobrança de pênalti. Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, o Flu fechou o confronto com 3 a 2 no agregado e também está nas quartas.
Mesmo com maior posse de bola, o Inter não conseguiu converter em chances claras de gol, enquanto o Fluminense apostou nas jogadas rápidas e administrou o resultado com inteligência.
Athletico Paranaense vence o São Paulo nos pênaltis
O Athletico Paranaense venceu o São Paulo nos pênaltis por 3 a 0, após empate de 2 a 2 no agregado, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (6), na Ligga Arena, em Curitiba. O Tricolor paulista teve o goleiro Rafael expulso logo aos 4 minutos, o que influenciou o desempenho do time. O gol do empate foi marcado por Esquivel, aos 24 do segundo tempo, após falha de Jandrei. Nas penalidades, o goleiro Santos brilhou ao defender três cobranças.
Próximos jogos
Nesta quinta-feira (7), a fase de oitavas de final será encerrada com dois jogos:
Vasco x CSA, às 19h (MS), em São Januário, com transmissão no SporTV e Premiere.
CRB x Cruzeiro, às 20h (MS), no Estádio Rei Pelé, com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.
Os classificados se juntam a Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Fluminense, Corinthians e Botafogo, já garantidos nas quartas de final.
Enquanto aguardam o sorteio, os clubes retomam suas atenções ao Brasileirão. No sábado (9), o Fluminense enfrenta o Bahia às 20h, e o Internacional visita o Bragantino às 17h30.
