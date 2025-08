Idoso morre após incêndio em casa no Jardim Sayonara em Campo Grande

Suspeita é que um cigarro tenha provocado o incêndio na resdiência

Na última terça-feira (05), um incêndio matou um idoso de 69 anos no bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande. Ele teve 90% do corpo queimado na própria residência.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde passou por um procedimento de estabilização, mas acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e faleceu. O socorro foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Um familiar disse que o idoso era fumante e a suspeita é que o incêndio foi ocasionado por um cigarro. O idsoso teria dormido no sofá com um cigarro acesso e o incêndio tenha ocorrido por isso.

O caso foi registrado na Depac Centro como morte decorrente de fato atípico e incêndio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

