Homem morre carbonizado em incêndio no Jardim Colibri em Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, carbonizado, na noite dessa terça-feira (12), em uma residência abandonada no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. A principal suspeita é de que ele tenha feito uma fogueira para se aquecer do frio, o que teria provocado o incêndio.

Segundo informações preliminares, a vítima não portava documentos, o que dificultou a identificação. A perícia não encontrou sinais de violência, como marcas de facadas ou disparos, que possam indicar homicídio.

A suspeita é de que o homem acendeu uma fogueira dentro do imóvel para se proteger das baixas temperaturas. O fogo teria se alastrado rapidamente, e ele não conseguiu deixar o local a tempo. O corpo foi encontrado em um dos cômodos.

Moradores da região relataram que cerca de cinco pessoas estariam morando na casa, frequentada por usuários de drogas. O imóvel está abandonado há aproximadamente seis anos, desde a morte da proprietária, uma idosa.

O caso segue sob investigação para confirmar as circunstâncias da morte e identificar a vítima.

