Homem morre baleado por motoqueiro no Los Angeles

Na manhã desta terça-feira (10), um homem de aproximadamente 30 anos foi morto baleado por tiros no bairro Los Angeles em Campo Grande.

O homem teria sido atingido por um motoqueiro pelo menos quatro vezes na rua Cel. Moreira Cesar. A Polícia Militar foi acionada para realizar as investigações na cena do crime e o Corpo de Bombeiros também esteve no local.

O indivíduo foi atingido no tórax e abdômen e morreu no chão da rua. O motoqueiro ainda não foi localizado pela polícia.

O homem, alvo dos tiros, praticava furtos na região segundo relatos de moradores e ainda não teve a identidade revelada. As investigações do caso continuam.

