Assista ao vivo: Bolsonaro é interrogado pelo STF sobre suposta tentativa de golpe

Audiência marca reta final da ação penal que apura articulações para impedir posse de Lula em 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento nesta terça-feira (10) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma das etapas finais do processo que investiga a tentativa de anular o resultado das eleições de 2022. A sessão, transmitida ao vivo pela TV Justiça, ocorre no âmbito da ação penal contra o grupo acusado de articular medidas ilegais para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A Procuradoria-Geral da República acusa Bolsonaro de ter conhecimento da chamada “minuta do golpe”, um documento que sugeria a decretação de estado de sítio e a prisão de ministros do próprio Supremo, incluindo o relator do caso. Parte dessas acusações se apoia na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Durante seu depoimento nesta segunda-feira (9), Cid afirmou que Bolsonaro participou de reuniões nas quais a minuta foi apresentada e chegou a sugerir mudanças no texto. “Bolsonaro presenciou a apresentação do documento golpista e propôs alterações para constar somente a possibilidade de prisão de Moraes”, declarou o militar.

O interrogatório do ex-presidente integra uma série de oitivas conduzidas por Alexandre de Moraes entre os dias 9 e 13 de junho. Já foram ouvidos nomes próximos ao ex-presidente, como o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Ainda devem depor o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Netto.

O julgamento dos réus está previsto para o segundo semestre deste ano. Caso sejam condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

