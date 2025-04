Homem morre atropelado por carreta na BR-262 em Terenos; caso é investigado como morte por causa indeterminada

Um homem ainda não identificado, com cerca de 30 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta no início da tarde dessa quarta-feira (23), na BR-262, no trecho que passa pelo município de Terenos, a aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande. O acidente foi registrado por volta das 14h50.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da carreta seguia no sentido Campo Grande/Terenos quando foi surpreendido pela vítima, que saiu do canteiro e entrou repentinamente na pista. Ele relatou que não teve tempo de frear ou desviar e que o impacto foi inevitável. O homem morreu na hora, ficando preso sob uma das rodas do veículo de carga. Após a realização da perícia, o corpo foi removido por uma funerária e encaminhado para Campo Grande.

Ainda conforme o registro policial, uma testemunha relatou à polícia que viu dois homens sentados sob uma árvore nas proximidades da rodovia e que um deles teria entrado na pista de forma deliberada, sugerindo possível intenção de provocar o atropelamento. O segundo homem não foi encontrado no local e também não teve sua identidade revelada até o momento. A Polícia Civil investiga o caso como morte por causa indeterminada, enquanto aguarda a identificação oficial da vítima e possíveis novas informações que ajudem a esclarecer o ocorrido.

