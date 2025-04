Trabalhador morre atingido por árvore de eucalipto na zona rural de Dourados

Um trabalhador identificado apenas como Antônio morreu na tarde de ontem (23), após ser atingido por uma árvore de eucalipto enquanto realizava o corte da vegetação na região conhecida como Quarta Linha, zona rural de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 15h. Antônio e outro colaborador realizavam o corte de árvores em uma área de reflorestamento quando um eucalipto parcialmente cortado cedeu com a força dos ventos. A árvore, que estava enroscada em outra, não caiu imediatamente, mas desabou no momento em que a vítima se aproximava.

O colega de trabalho relatou à polícia que tentou alertar Antônio com gritos e gestos ao perceber o movimento da árvore. No entanto, o trabalhador tinha deficiência auditiva e não usava seu aparelho auditivo naquele momento, o que impediu que ouvisse o aviso. Testemunhas disseram que ele chegou a perceber o risco e tentou correr, mas foi atingido antes de conseguir escapar.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar, Polícia Civil e peritos estiveram no local. Antônio foi encontrado já sem vida, sob os galhos e troncos da árvore.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol de Dourados. A polícia deve apurar se houve negligência nas condições de trabalho e se os protocolos de segurança estavam sendo seguidos.

