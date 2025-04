Homens são indiciados por estrangularem pitbull em Campo Grande

Animal foi abadonado no local

Nesta quarta-feira (23), dois indivíduos foram indiciados pela polícia por matarem um cachorro da raça pitbull em Campo Grabnde. O crime que ocorreu no dia 3 de abril foi filmado por câmeras de segurança e gerou comoção nas rede sociais pelo ato.

Os dois homens foram filmados estrangulando um pitbull em uma via pública até sua morte. Ambos foram interrogados na Delegacia e serão responsabilizados pelo crime de maus tratos contra animais, com a qualificadora de terem causado o óbito do cão.

Em defesa, eles alegaram ter praticado o ato para se defender, após terem sido atacados pelo animal.

Nos vídeos que foram amplamente divulgados pela mídia é possível ver que, em determinado momento, o animal, que havia acabado de ser “adotado” por um deles e estava sem focinheira, estranha e ataca a dupla. Em seguida, o animal é imobilizado e asfixiado pela guia, tendo o corpo abandonado no local.

Esta e outras imagens que foram obtidas serão encaminhadas para exame pericial e testemunhas serão ouvidas antes de o inquérito policial ser concluído.

A prisão e investigação do caso foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista – DECAT.

