Homem morre atropelado por carreta em trecho urbano da BR-262, em Miranda

Um homem ainda não oficialmente identificado morreu no início da tarde de sábado (30), após ser atropelado por uma carreta em trecho urbano da BR-262, em Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima teria atravessado a rodovia de forma repentina, impossibilitando qualquer reação do caminhoneiro, que havia acabado de sair de um restaurante próximo. Ele não conseguiu frear a tempo.

Segundo o site O Pantaneiro, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas confirmaram o óbito no local. O motorista da carreta permaneceu na cena durante todo o atendimento.

Informações iniciais apontam que o homem seria casado, pai de três filhos e filho de um empresário bastante conhecido no setor hoteleiro do município. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.