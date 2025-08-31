Rodeo Fest! Refletindo a força do agro, ExpoGenética MS traz grandes nomes do sertanejo

Ana Castela, Eduardo Costa e Jads e Jadson estão entre os cantores anunciados

Com grandes nomes do sertanejo, a Nelore-MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore), juntamente com a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) lançaram nessa sexta-feira (29) a programação dos show do Campo Grande Rodeo Fest, que acontecerá entre os dias 30 de outubro a 9 de novembro dentro da 2ª edição da Expogenética MS.

Em 2024, quando a primeira edição foi realizada, o evento atraiu mais de 75 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 30 milhões em negócios, além de gerar 685 empregos diretos, impactando setores como hotelaria, transporte, estética e alimentação.

Para o presidente da Nelore MS, Paulo Matos, a ideia da grade de shows foi uma forma de representar através dos grandes nomes selecionados a força que a pecuária representa para o Estado. “Olha, a primeira característica da escolha, o que ela representa, temos entre os dez melhores criadores da raça, genética melhoradora, oito que estão aqui em Mato Grosso do Sul. O nosso Estado é um dos maiores exportadores de carne do país”.

“O critério é realmente juntar a força da pecuária, a força do agronegócio com a força que tem a música, a cultura de Mato Grosso do Sul, basta ver os expoentes nossos hoje a nível nacional. E também com relação ao rodeio, nós temos em Mato Grosso do Sul o tricampeão mundial e o atual campeão brasileiro, que ganhou o seu primeiro título o ano passado aqui na Expogenética e hoje é o campeão brasileiro. Então, você veja bem como nosso Estado reúne as características todas e eu fiz questão de fazer uma junção”, completou o presidente.

Os rodeios do evento estão marcados para acontecer do dia 30 de outubro ao dia 1° de novembro, com premiação de até R$ 100 mil. Além do valor em dinheiro, a competição vale pontos para o campeonato brasileiro e mundial, através da PBR.

Os shows estão têm seu início no dia 30 de outubro com Kaio e Gabriel, Eduardo Costa (31/08), Jads e Jadson (1º/09) e Ana Castela (08/09) encerrando a grade de shows.

Por Gustavo Nascimento e Carol Chaves

