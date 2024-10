Homem morre atropelado por caminhonete na BR-060 e motorista foge sem prestar socorro

José Sidnei Lima, de 54 anos, popularmente conhecido como “Zé da Latinha”, morreu após ser atropelado por uma caminhonete na noite de quinta-feira (3), enquanto atravessava a BR-060 em sua motocicleta. O acidente aconteceu entre as cidades de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul.

Segundo informações preliminares, José Sidnei estava acompanhado de uma mulher na motocicleta quando decidiu parar às margens da rodovia para urinar. Ao tentar atravessar a pista, ele foi atingido violentamente pela caminhonete. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

A Polícia Militar conseguiu identificar o veículo responsável pelo atropelamento e segue em busca do condutor. As autoridades ainda não divulgaram mais detalhes sobre a identidade do suspeito ou o paradeiro do veículo.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e peritos estiveram no local do acidente para realizar os procedimentos necessários. O corpo de José Sidnei Lima foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Costa Rica, onde passará por exames periciais.

Zé da Latinha, como era carinhosamente conhecido na região, deixa familiares e amigos chocados com a brutalidade do acidente e a omissão do condutor envolvido. O caso está sob investigação, e as autoridades esperam localizar o responsável pelo atropelamento o mais breve possível para que as medidas legais sejam tomadas.

