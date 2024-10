Agenda: Sessões, CCJR e treinão para 2ª Corrida dos Poderes são destaques

Na programação da semana de 6 a 12 de outubro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o destaque são as sessões ordinárias, que acontecem a partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Na agenda também consta a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que será realizada na manhã de quarta-feira, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por este link.

Ainda na programação está o treinão para 2ª Corrida dos Poderes, com a instrutora Carol Gutierres, aberto a todos servidores. Os exercícios e alongamentos ocorrerão na quarta-feira, às 17h, na rampa de acesso à Casa de Leis. Para outras informações sobre a corrida, clique aqui.

Participação

Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

A Agenda Oficial do Legislativo pode ser alterada a qualquer momento para inclusão de novos eventos – acesse diretamente clicando aqui. A ALEMS fica no Bloco 9, do Parque dos Poderes.

