15ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society teve abertura com 4 jogos

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) iniciou mais uma edição da Copa Saúde Cassems nessa quarta-feira (2), visando promover a integração entre as equipes e estimular a medicina preventiva, além de celebrar o dia do servidor público (28 de outubro).

A cerimônia de abertura contou com a apresentação do Corpo Musical da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e com uma homenagem ao professor Claudinei Ferreira Costa, 50 anos, atleta da equipe Máster da ACP e que faleceu no mês passado. Sua esposa, Viviane Silva, recebeu uma medalha e a camisa da equipe, com o nome de Claudinei e relembrou o quanto ele amava o esporte.

“Eu só tenho a agradecer ao time da ACP, agradecer a Cassems por proporcionar esse momento de saúde e esporte, que o Claudinei amava muito. Ele era saúde, esporte e futebol, A vida dele era isso aqui, depois da família e do trabalho, a vida dele era o esporte, o time. Até o último dia ele tinha esperança de estar aqui assistindo todos vocês, já que não poderia estar jogando. Tenho certeza de que ele está muito feliz, onde estiver, recebendo essa homenagem e vocês moram no coração dele. Ele era muito grato por ter sido acolhido no time de Máster da ACP, atual campeão, mas é a vida e ela continua, que vocês tenham muito sucesso esse ano, vou acompanhar, para que sejam bicampeões, com respeito a todos e eu e nossos filhos vamos guardar essa homenagem para sempre”, disse Viviane.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, iniciar mais uma edição da competição é celebrar a qualidade de vida, por meio do esporte. “É muito bom ter 23 equipes aqui, participando da Copa Cassems. Um evento maravilhoso, que reúne esporte, saúde, socialização, atividade física e qualidade de vida. É o que desejamos para todo mundo, para todos nossos beneficiários, e para se ter uma vida longa, com qualidade, o esporte está muito ligado a realização desse objetivo”, relata Ayache.

A rodada inaugural da 15ª edição da Copa Saúde Cassems foi realizada ontem, no Clube de Campo da ACP. Na categoria Máster, o time da ACP venceu o Real por 1 a 0. No veterano, o Joaquim Murtinho venceu de virada o time da ACP, 5 a 4. Para o atleta da equipe, Marcos Vinícius, foi o primeiro passo para se classificar e conquistar o título. “O jogo foi difícil, contra uma equipe qualificada, eles saíram ganhando de 2 a 0, acharam que estava ganho, mas conseguimos virar a partida. O campeonato tem um nível muito bom, participei há muitos anos e estou voltando à competição agora. O nosso time é forte, enfrentamos uma equipe qualificada e conseguimos virar uma partida difícil e vamos para cima, vamos firme para conseguir o título”, disse Marcos.

Logo depois, dois jogos pela categoria livre encerraram a rodada. SINSAPP e Ribas do Rio Pardo empataram em 1 a 1 e o time da Cassems de Aquidauana venceu por 5 a 0 o duelo caseiro, contra o Hospital Cassems de Campo Grande.

Para o Coordenador da Copa Cassems, Wilson Xavier, a confraternização entre os servidores e a promoção à saúde são os grandes benefícios da competição. “Os servidores públicos gostam de participar da Copa Saúde Cassems de Futebol Society. É muito importante oferecer esse tipo de esporte e promoção à saúde. A Cassems tem procurado fazer a prevenção e praticar esporte é uma forma de prevenção e de confraternização. É um momento entre os amigos, familiares, atletas. Sabemos que na final, normalmente, chegam as melhores equipes, mas que a qualidade técnica dos atletas, dos jogos, prevaleça aqui, relata Xavier”.

Desde a edição de 2022, o troféu dos campeões leva o nome do saudoso fisioterapeuta e atleta, José Roberto Faker, que faleceu aos 38 anos, em um acidente de trânsito, na BR-262, próximo a Corumbá, a 428 km de Campo Grande, em 2021. Faker era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelo time da Cassems.

Para que fosse possível a realização do campeonato este ano, contamos com o apoio da ACP MS, na cedência dos campos, e de nossos patrocinadores:

