PRF intercepta caminhonete carregada com maconha após fuga e tiros na BR-060

Uma abordagem de rotina da PRF (Polícia Rodoviária Federal) terminou em uma perseguição, troca de tiros e na apreensão de uma grande carga de maconha na noite de domingo (8), por volta das 21h, na zona rural de Sidrolândia, a cerca de 70 km de Campo Grande.

Os policiais patrulhavam a rodovia BR-060, sentido Nioaque, quando avistaram uma caminhonete Toyota Hilux branca trafegando em alta velocidade, com uma lanterna traseira queimada. A irregularidade despertou suspeita e motivou a tentativa de abordagem.

O motorista, no entanto, ignorou a ordem de parada e deu início a uma fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, ele jogou o veículo contra a viatura da PRF, realizou ultrapassagens perigosas e manobras arriscadas, colocando em risco outros motoristas na rodovia. Para conter o veículo, um dos agentes efetuou cerca de dez disparos em direção ao pneu traseiro, conseguindo forçar a parada do carro.

O condutor foi identificado como Gabriel Matheus da Silva Lopes. Após ser detido, ele relatou que pegou a caminhonete já carregada com drogas em um posto de combustíveis na cidade de Maracaju. Segundo o próprio suspeito, ele estaria sendo ameaçado por agiotas e aceitou fazer o transporte da droga sob coação, temendo pela segurança da família.

Durante a vistoria, os policiais encontraram grandes quantidades de maconha espalhadas, nos bancos dianteiro e traseiro, além da carroceria. Também foram apreendidos um celular e uma antena de internet móvel. A caminhonete apresentava sinais claros de adulteração no chassi e nos demais identificadores, o que impediu a confirmação da origem do veículo.

Gabriel foi encaminhado sem ferimentos à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde foi autuado por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

