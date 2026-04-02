Corumbá aposta em drones e ações coordenadas para combater dengue, chikungunya e zika

Novas tecnologias e estratégias buscam identificar focos do Aedes aegypti em locais de difícil acesso e envolver a população na prevenção

Na última quarta-feira (1º), a Prefeitura de Corumbá reuniu representantes da Defesa Civil, da saúde, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos para planejar ações de combate à dengue, chikungunya e zika. O destaque do encontro foi o uso de drones para mapear áreas críticas e localizar criadouros do mosquito em terrenos elevados, imóveis abandonados e caixas d’água de difícil acesso.

Walkiria Arruda da Silva, gerente de Vigilância em Saúde, informou que o município já possui mapeamento de bairros e está em busca de novas parcerias, incluindo com a Marinha, para reforço logístico nas ações de campo, como remoção de reservatórios e medidas de controle.

Outro ponto abordado foi o manejo de pneus descartados em borracharias, que podem se tornar criadouros. A proposta é substituir a simples notificação por um sistema de coleta organizado por quadrantes, com apoio da Fundação de Meio Ambiente, evitando acúmulo e descarte irregular.

O Corpo de Bombeiros também será acionado para auxiliar no acesso seguro a caixas d’água elevadas. O subcomandante do 3º Grupamento de Bombeiros, Wagner Moreira Lopes, reforçou a disposição da corporação para colaborar.

O médico veterinário Alexandre Vasconcelos Cavassa destacou a importância das imagens aéreas para otimizar o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), permitindo identificar focos em imóveis fechados ou de difícil acesso.

A reunião ainda definiu estratégias de comunicação com a população, incluindo campanhas educativas em redes sociais, uso de infográficos, depoimentos de pessoas que já tiveram chikungunya, além de ações em escolas e comunidades rurais. A capacitação de profissionais de saúde para atendimento de casos também foi ressaltada.

Segundo o superintendente da Defesa Civil, capitão bombeiro Silvanei Coelho, “cada foco eliminado é um risco a menos para Corumbá. A união de esforços entre órgãos e população é essencial para proteger a saúde e salvar vidas.”

Para acompanhar dados atualizados sobre dengue, zika e chikungunya no município, acesse o Painel de Vigilância em Saúde de Corumbá.

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