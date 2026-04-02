Preços de ovos de Páscoa em Corumbá variam mais de 100% entre lojas

Pesquisa feita em 13 estabelecimentos mostra diferença de valores de grandes marcas e produtos sazonais

Com a Páscoa se aproximando, uma pesquisa realizada em Corumbá mostrou que os preços de ovos de chocolate e produtos sazonais podem variar muito de uma loja para outra. Entre os dias 27 e 31 de março de 2026, 13 estabelecimentos da cidade foram visitados para comparar os valores de itens de marcas conhecidas, como Arcor, Garoto, Kinder, Ferrero, Lacta e Nestlé, além de caixas de bombons e colombas pascais.

Os resultados mostraram diferenças significativas, chegando a ultrapassar 100% entre o menor e o maior preço de determinados produtos. A maior variação foi encontrada na caixa de bombons Garoto (250 g), que podia ser comprada por R$ 10,99 em um estabelecimento e por R$ 24,99 em outro, diferença de R$ 14,00, ou 127,39%. Outro destaque foi o ovo Lacta Laka (175 g), que oscilou entre R$ 50,99 e R$ 108,99, uma diferença de R$ 58,00, equivalente a 113,75%. Já a caixa de bombons Nestlé (251 g) apresentou variação de 81,89%, com preços entre R$ 10,99 e R$ 19,99.

Os valores levantados refletem apenas o período da coleta e podem mudar de acordo com promoções, reposição de estoque ou ajustes comerciais. A pesquisa serve como referência para quem quer se planejar e economizar, mas não deve ser usada para fins publicitários.

A comparação de preços é uma ferramenta útil para os consumidores que buscam melhores ofertas, principalmente em datas de maior demanda, como a Páscoa.

A lista completa da pesquisa está disponível no link:

PESQUISA DE PREÇOS – Ovos de Páscoa 2026