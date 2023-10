Homem morre após ser espancado por grupo e atingido por três tiros

Um homem, identificado como Celso Masugossa, de 42 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (2), a caminho de unidade hospitalar, após ser resgatado por profissionais de saúde em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Dourados News, a vítima passava pela Avenida São Vicente de Paula, em Indápolis, distrito de Dourados, quando um grupo de quatro homens e quatro mulheres se aproximara.

Eles desceram de um carro Ford Sedan e passaram agredir violentamente a vítima. O grupo deixou o local e retornou após alguns minutos. Um deles desferiu os disparos de arma de fogo acertando a cabeça, pescoço e tórax.

Equipe de socorristas do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) foi acionada para socorrer Celso. Os bombeiros contaram com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 4 horas da manhã, quando estava a caminho do Hospital da Vida.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em é investigado pela Polícia Civil.

