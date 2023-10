Campo Grande terá show de Tico Santa Cruz no próximo feriado; confira informações

O vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz, conhecido por sucessos que marcaram os anos 2000, como “Olhos Certos,” “Outro Lugar,” e “Quando o Sol se For,” está programado para fazer uma apresentação em Campo Grande no dia 10 de outubro. O show será realizado na Arena Sunset, e os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 40,00 para a área da pista.

O evento também contará com as apresentações da Banda Radio Paulista, DJ Gaiezza e DJ Jackson Seballo, além da banda Kefla.

Neste ano, Tico Santa Cruz celebrou os 20 anos de existência da banda Detonautas com um show especial no festival The Town. Em uma entrevista o cantor destacou a trajetória da banda, afirmando que “esses 20 anos mostram que nossa resiliência, entre nós e com nosso público, gerou muitos frutos. É uma banda sobrevivente e conseguimos passar por todas essas transformações.”

Os interessados podem adquirir os ingressos para o show através deste link.

