Reunião entre professores e servidores públicos termina sem acordo com o município

Nesta semana, profissionais da educação e servidores públicos do município de Campo Grande se reuniram com a prefeita para debaterem alternativas e propostas para o reajuste salarial dos profissionais. As reuniões foram marcadas na semana passada, após protestos das categorias, que há bastante tempo estão lutando por reajuste salarial.

O encontro da prefeita Adriane Lopes (Patriota) com os profissionais da educação estava marcado para sexta-feira (5), às 15 horas, mas, conforme o presidente da ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), Gilvano Bronzoni, a chefe do poder Executivo não compareceu, então, os professores foram recebidos pela chefe de gabinete Thelma Fernandes, que discutiu alguns pontos com a categoria e marcou uma outra reunião, na próxima quinta-feira (11), às 15 horas.

Para o jornal O Estado, Gilvano afirmou que os professores precisam que a lei seja cumprida e, diante dos fatos, não descartou a possibilidade de greve, ainda esse semestre. “Para nós, a greve é sempre um instrumento a ser utilizado caso não haja acordo com a prefeitura, então, esperamos que, nessa próxima reunião, realmente haja um acordo, porque o tempo está passando”, ressaltou.

Já a reunião com o Sisem/ MS (Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais de Campo Grande), que também estava marcada para hoje, foi realizada, mas, conforme o presidente do Sisem, vereador Marcos Tabosa, nada ficou definido e outra reunião foi marcada para segunda-feira (8). “A expectativa é que até o dia 20, já tenhamos um resultado”, explicou.

Por Tamires Santana

