Funsat inicia semana com 2.174 vagas na intermediação da segunda-feira (28)

Recrutamentos de 199 empresas, é o que informa o painel de intermediação da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho), para esta segunda-feira (28). Chance de contratações a trabalhadores que conferirem sobre captações em 133 profissões diferentes, nas 2.174 vagas do dia.

Chamado a novos colaboradores, para açougueiro (39 postos), alimentador de linha de produção (11 postos), auxiliar administrativo (10 postos), auxiliar de cozinha (43 postos), auxiliar de magarefe (100 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (60 postos), consultor de vendas (28 postos), desossador (100 postos), operador de caixa (212 postos), servente de limpeza (30 postos), e ainda dez vagas para vendedor interno.

Com a oferta de “treinamento remunerado”, a candidatos aprovados, são 1.340 triagens ativas. Lista que inclui buscas por ajudante de açougueiro (3 postos), atendente de padaria (7 postos), auxiliar de limpeza (152 postos), mecânico de manutenção de máquinas industriais (4 postos), operador de Telemarketing Ativo (100 postos), repositor de mercadorias (83 postos), além de quatro vagas para vendedor de comércio varejista.

Designados à prioridade do público PCD (Pessoa com Deficiência) são dez anúncios na data: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar administrativo (1), agente de saneamento (1). Para mais informações, sobre cada uma das seleções da modalidade, o órgão lembra que o candidato deve comparecer no Guichê 1, do Piso Térreo, entre as 7h e as 17h.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. No Instagram, o perfil oficial da instituição é o @funsat.cg, onde é possível acompanhar as novidades sobre vagas, cursos profissionalizantes e outros serviços da pasta.

Por Prefeitura de Campo Grande