Tarifa de água terá reajuste de 6,83% a partir de 3 de janeiro

[Texto: Marina Romualdo, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

A tarifa de água e esgoto em Campo Grande terá reajuste de 6,83% a partir do dia 3 de janeiro de 2023. A decisão foi publicada nessa sexta-feira (2), no Diário Oficial da Capital, pela Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos).

A Prefeitura de Campo Grande chegou a ampliar de 3% para 6% a Tarifa Social. Com isso, 30 mil famílias vão ser beneficiadas. Do total aplicado, 6,46% é do reajuste tarifário previsto em contrato anual. Já os outros 0,37% fazem parte do reequilíbrio econômico da tarifa social da água.

Além disso, o setor industrial terá reajuste de R$ 40,71 e o setor comercial, de R$ 25,91. Na tarifa residencial, com 1 a 10 m³ terá tarifa de água no valor de R$ 6,90 e a de esgoto, R$ 4,83. De 11 a 15 m³ serão no valor de R$ 8,83 e R$ 6,18, respectivamente. A residência que utiliza de 16 a 20 m³ será no valor de R$ 8,99 e R$ 6,29. Já os comerciais terão o reajuste na tarifa 1 a 10 m³ no valor de R$ 9,53 e R$ 6,67; acima de 10 m³, R$ 19,50.

Conforme informado pela Águas Guariroba, prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Campo Grande, o índice eleito pelo contrato de concessão, para atualização das tarifas, é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), apurado pelo IBGE.

“Foram aprovados pela Agereg, conforme Portaria nº 13/2022, o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, avaliado no processo regulatório nº 62091/2022-19”, diz parte do comunicado.