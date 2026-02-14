Homem morre após ser baleado durante intervenção policial em Sonora

Ocorrência envolveu equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante abordagem

Na madrugada deste sábado (14), um homem de 42 anos morreu após ser baleado durante uma ação policial, no município localizado a cerca de 360 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, José Alex Sandro da Silva estava com um revólver calibre .32 e seguia de bicicleta quando foi visto pela equipe policial, que realizava reforço no patrulhamento da região. Ao perceber a aproximação da viatura, ele não teria obedecido à ordem de parada e seguiu em direção a uma residência.

Ainda segundo o registro, o homem abandonou a bicicleta e entrou no imóvel. Durante a tentativa de abordagem, ele teria aparecido atrás do portão com a arma apontada na direção dos policiais, momento em que houve o disparo.

José foi atingido no tórax, recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Regional de Sonora, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção de agente do Estado e será investigado pelas autoridades competentes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.