Confira as interdições de vias durante o Carnaval de Corumbá

Foi divulgado pela Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) as interdições temporárias de vias públicas que serão realizadas durante a programação oficial do Carnaval 2026, na região da Avenida General Rondon e seu entorno.

As medidas têm como objetivo garantir a segurança de foliões, moradores, comerciantes, trabalhadores do evento e equipes operacionais, além de assegurar a fluidez do trânsito e o acesso prioritário a serviços essenciais, como ambulâncias, forças de segurança e transporte autorizado.

As interdições ocorrerão de forma escalonada, conforme a programação dos eventos carnavalescos, incluindo desfiles de blocos, shows populares e desfiles das escolas de samba, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026.

Datas e horários das interdições

14 de fevereiro (sábado) – a partir das 13h , para desfile de blocos, Carnaval Cultural e show popular;

15 de fevereiro (domingo) – a partir das 13h , para o desfile das escolas de samba;

16 de fevereiro (segunda-feira) – a partir das 13h , com desfile das escolas de samba e show popular;

17 de fevereiro (terça-feira) – a partir das 13h, para encerramento da programação com desfile de blocos e show popular.

Vias com interdição no entorno da Passarela do Samba

Durante os períodos informados, haverá bloqueios totais ou parciais nas seguintes vias e imediações:

Rua 13 de Junho

Rua Dom Aquino

Rua Frei Mariano

Rua Major Gama

Rua Firmo de Matos

Rua Delamare

Rua América

Rua Cuiabá

Rua 15 de Novembro

Rua Sete de Setembro

Rua Antônio Maria

Rua Manoel Cavassal

Rua Domingos Sahib

Avenidas e ladeiras de acesso à região da Praça da República, Jardim da Independência e trechos da Avenida General Rondon

O perímetro contará com sinalização adequada, grades de contenção, além da atuação de agentes de trânsito da AGETRAT, garantindo orientação aos condutores e pedestres. Pontos específicos serão destinados ao acesso de ambulâncias, viaturas de emergência, táxis, mototáxis e autoridades, conforme previsto no planejamento operacional.

A Prefeitura de Corumbá orienta motoristas a evitarem a região durante os horários de interdição e a utilizarem rotas alternativas. Moradores e comerciantes locais devem se programar com antecedência para entrada e saída de veículos.

Confira os mapas:

AGETRAT CARNAVAL 2026 01

AGETRAT CARNAVAL 2026 03

AGETRAT CARNAVAL 2026 02

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

