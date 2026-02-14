Confira as interdições de vias durante o Carnaval de Corumbá

Foi divulgado pela Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) as interdições temporárias de vias públicas que serão realizadas durante a programação oficial do Carnaval 2026, na região da Avenida General Rondon e seu entorno.
As medidas têm como objetivo garantir a segurança de foliões, moradores, comerciantes, trabalhadores do evento e equipes operacionais, além de assegurar a fluidez do trânsito e o acesso prioritário a serviços essenciais, como ambulâncias, forças de segurança e transporte autorizado.
As interdições ocorrerão de forma escalonada, conforme a programação dos eventos carnavalescos, incluindo desfiles de blocos, shows populares e desfiles das escolas de samba, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026.
Datas e horários das interdições
-
14 de fevereiro (sábado) – a partir das 13h, para desfile de blocos, Carnaval Cultural e show popular;
-
15 de fevereiro (domingo) – a partir das 13h, para o desfile das escolas de samba;
-
16 de fevereiro (segunda-feira) – a partir das 13h, com desfile das escolas de samba e show popular;
-
17 de fevereiro (terça-feira) – a partir das 13h, para encerramento da programação com desfile de blocos e show popular.
Vias com interdição no entorno da Passarela do Samba
Durante os períodos informados, haverá bloqueios totais ou parciais nas seguintes vias e imediações:
-
Rua 13 de Junho
-
Rua Dom Aquino
-
Rua Frei Mariano
-
Rua Major Gama
-
Rua Firmo de Matos
-
Rua Delamare
-
Rua América
-
Rua Cuiabá
-
Rua 15 de Novembro
-
Rua Sete de Setembro
-
Rua Antônio Maria
-
Rua Manoel Cavassal
-
Rua Domingos Sahib
-
Avenidas e ladeiras de acesso à região da Praça da República, Jardim da Independência e trechos da Avenida General Rondon
O perímetro contará com sinalização adequada, grades de contenção, além da atuação de agentes de trânsito da AGETRAT, garantindo orientação aos condutores e pedestres. Pontos específicos serão destinados ao acesso de ambulâncias, viaturas de emergência, táxis, mototáxis e autoridades, conforme previsto no planejamento operacional.
A Prefeitura de Corumbá orienta motoristas a evitarem a região durante os horários de interdição e a utilizarem rotas alternativas. Moradores e comerciantes locais devem se programar com antecedência para entrada e saída de veículos.
Confira os mapas:
Com informações da Prefeitura de Corumbá.
