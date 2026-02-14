Rio Taquari volta a subir e mantém alerta de cheia em Coxim

Chuvas recentes elevaram o nível do rio, que chegou à cota de emergência e segue sob monitoramento

O aumento no nível do rio Taquari voltou a gerar preocupação entre moradores e mantém o cenário considerado crítico no município de Coxim. Na noite de sexta-feira (13), o curso d’água atingiu novamente o nível considerado de emergência, elevando o risco de transtornos para comunidades próximas às margens.

Conforme o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), a elevação está associada ao volume de chuvas registrado na região e pode provocar prejuízos e colocar em risco moradores que vivem em áreas mais baixas.

Levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que o município acumulou 44,6 milímetros de chuva nas últimas 48 horas. Já o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta previsão de novas precipitações nos próximos dias, influenciadas pela atuação de uma frente fria, o que pode contribuir para nova elevação do nível da água.

Dados da Rede Hidrometeorológica Nacional mostram que o rio atingiu 500 centímetros entre a noite e a madrugada, mas apresentou redução gradual ao longo deste sábado (14), registrando 478 centímetros no fim da manhã. Apesar da diminuição, a situação ainda exige atenção.

O Imasul orienta que o acompanhamento da situação seja mantido e que a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul permaneça monitorando o cenário.

