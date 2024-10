Homem morre após ser atropelado na MS-289, em Coronel Sapucaia

Na noite de ontem (20), um homem, de 45 anos, morreu após ser atropelado e arremessado a 20 metros de distância, na MS-289, em Coronel Sapucaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro a vítima e é procurado pela polícia.

Conforme informações, o homem caminhava pela estrada, sentido a cidade de Amambai e devido ao impacto, ele faleceu no local.

Algumas pessoas que estiveram na rodovia, reconheceram o homem e relataram ser um indígena.

O caso foi registrado na delegacia de polícia de Coronel Sapucaia e segue sendo investigado.

