Flamengo empata com Corinthians e garante vaga na final da Copa do Brasil

O Flamengo está na final da Copa do Brasil após empatar em 0 a 0 com o Corinthians, no domingo (20), na Neo Química Arena, em São Paulo. O resultado, somado à vitória por 1 a 0 no jogo de ida no Maracanã, garantiu a classificação do Rubro-Negro à decisão da competição. Mesmo com um desempenho ofensivo abaixo do esperado, o Flamengo se destacou pela solidez defensiva, especialmente após ficar com um jogador a menos no primeiro tempo.

A partida começou em ritmo acelerado, e o Flamengo quase marcou aos nove minutos. Alex Sandro cabeceou para o gol após cobrança de falta de Arrascaeta, mas o lance foi anulado por impedimento, frustrando a torcida visitante. O Corinthians respondeu rapidamente com Garro, que arriscou um chute de fora da área aos 12 minutos, exigindo uma defesa segura de Rossi.

O jogo mudou aos 27 minutos, quando Bruno Henrique foi expulso por uma falta dura em Matheuzinho, deixando o Flamengo com 10 jogadores. O Corinthians aproveitou a vantagem numérica para pressionar, mas encontrou uma defesa rubro-negra bem organizada. Aos 38 minutos, Charles quase abriu o placar em uma cabeçada, mas não conseguiu acertar o alvo.

No segundo tempo, o Corinthians aumentou a pressão em busca do gol que levaria a partida para os pênaltis. Aos 48 minutos, Yuri Alberto teve uma das melhores chances do jogo, girando e finalizando de bate-pronto, mas Rossi brilhou novamente com uma defesa crucial. A equipe paulista continuou criando oportunidades, mas pecou na finalização, desperdiçando chances importantes.

Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo manteve a postura defensiva e tentou explorar os contra-ataques. Gerson, aos 39 minutos, quase surpreendeu com um chute perigoso, mas a defesa corintiana estava atenta. Nos minutos finais, o Corinthians ainda pressionou, e Yuri Alberto teve mais uma oportunidade em uma cabeçada que passou à esquerda do gol.

Com o apito final, o Flamengo confirmou sua vaga na final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Atlético-MG. Já o Corinthians, eliminado, volta suas atenções para a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definirá, em sorteio, a ordem dos mandos de campo para a grande decisão.

