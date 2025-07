Homem morre após passar mal durante relação sexual em motel de Campo Grande

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 53 anos ocorrida na madrugada deste domingo (13), em um motel localizado no Jardim Paulista, em Campo Grande. O caso foi registrado como morte por causa indeterminada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava acompanhado da namorada, com quem havia iniciado um relacionamento há cerca de uma semana. Na noite de sábado (12), o casal participou de uma confraternização com amigos e, em seguida, decidiu ir ao motel.

Durante o ato sexual, a vítima começou a passar mal. A mulher, assustada, pediu ajuda aos funcionários do local e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A equipe de socorro constatou o óbito por volta das 2h da madrugada. O corpo não apresentava sinais de violência.

A causa da morte ainda será esclarecida pela perícia.