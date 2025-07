Bonito recebeu 14,7 mil turistas em junho com maior conectividade aérea

Número de turistas do primeiro semestreultrapassou 142 mil

Em junho de 2025, o turismo em Bonito apresentou resultados muito positivos, conforme boletim divulgado pelo Observatório de Turismo do destino. A Capital do Ecoturismo recebeu cerca de 14.700 visitantes, representando um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do primeiro semestre, o número de turistas ultrapassou 142 mil, confirmando a tendência de crescimento contínuo no fluxo turístico da região.

A rede hoteleira registrou uma taxa média de ocupação de 33% (em junho de 2024 foi de 31%), acompanhada de avaliações elevadas em plataformas como TripAdvisor e Booking.com, refletindo a satisfação dos visitantes. O valor médio das diárias em apartamentos duplos variou entre R$ 168 e R$ 495, de acordo com a categoria dos estabelecimentos.

O aeroporto regional de Bonito também teve desempenho expressivo, com 2.325 desembarques em junho, um aumento de 25,5% em relação ao mesmo período de 2024. No primeiro semestre, foram contabilizados 15.315 passageiros, “demonstrando a importância da conectividade aérea para o fortalecimento do turismo local”, avalia Janaina Mainchein, coordenadora do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito).

Sudoeste, principal emissor

Os atrativos turísticos da região receberam 42.418 visitações em junho, com crescimento de 2,8% em comparação ao ano anterior.

A Gruta do Lago Azul, símbolo do município, apresentou uma taxa de ocupação de 56%, aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2024. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena, monitorado desde este ano, recebeu 953 visitantes no mês.

Em relação à procedência dos turistas nacionais no primeiro semestre, destaca-se a predominância da região Sudeste, seguida pelas regiões Sul e Centro-Oeste. Entre os visitantes internacionais, os principais países de origem foram Paraguai, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, França e Holanda.

No mercado de trabalho, Bonito liderou a geração de empregos formais em maio, principalmente nos setores de serviços e agropecuária, reforçando seu papel como polo econômico da região. Os municípios da IGR Bonito Serra da Bodoquena arrecadaram R$ 16,8 milhões em ISSQN no primeiro semestre de 2025, com Bonito respondendo por 71% desse montante.

“Esses números confirmam a consolidação de Bonito como destino turístico de referência e motor econômico regional, com perspectivas positivas para os próximos meses”, conclui Janaina Mainchein, coordenadora do OTEB.

