Feira Underground celebra o Dia Mundial do Rock com bandas autorais e arte local em Campo Grande

Evento gratuito acontece neste domingo (13), na Praça Cuiabá, com música, brechós e economia criativa



A Praça Cuiabá, na avenida Noroeste, em Campo Grande, será ocupada neste domingo (13) por sons autorais, arte independente e iniciativas da economia criativa. A partir das 16h, acontece ali a 4ª edição da Feira Underground, que desta vez presta homenagem ao Dia Mundial do Rock e reúne artistas que mantêm viva a cena alternativa de Mato Grosso do Sul.

O evento terá apresentações de cinco bandas locais, Mystical Perversion, Atropelo, Maestro Lang e a Cozinha Sinfônica, Bravo e Meio, e Codinome Winchester. Além da música, a Feira Underground também reúne brechós, expositores de arte, gastronomia diversa e um bar com preços acessíveis. A entrada é gratuita, e a proposta é justamente atrair o público interessado em consumir de pequenos empreendedores e artistas independentes da região.

Criado há cerca de um ano, o coletivo MS+Underground surgiu em parceria com a Superintendência de Economia Criativa do Governo do Estado como uma tentativa de consolidar um espaço para artistas fora do mainstream. Desde então, o grupo tem promovido oficinas, feiras e debates voltados à profissionalização da cena independente.

As informações completas e atualizações sobre o evento podem ser acompanhadas no perfil do coletivo nas redes sociais: @msmaisunderground.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram