Homem morre após invadir pista contrária e colidir com caminhão em Caarapó

Um homem de 43 anos morreu na noite desse sábado (13) após se envolver em um grave acidente de trânsito na BR-163, entre as cidades de Caarapó e Dourados, a cerca de 273 km de Campo Grande. Ele conduzia um veículo Volkswagen Gol e teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro transportava uma carga de arroz de Santa Catarina com destino a Corumbá. Ele seguia normalmente pela rodovia quando, em determinado momento, o veículo Gol entrou na contramão. Apesar de tentar desviar parte do caminhão, a colisão foi inevitável. O carro atingiu a parte frontal, lateral esquerda do veículo de carga.

Segundo relato do motorista do caminhão, chovia no momento do acidente, embora com pouca intensidade. Ele parou imediatamente para prestar socorro e acionou o Corpo de Bombeiros, mas a vítima já estava sem vida quando o resgate chegou.

O caminhoneiro informou às autoridades que não havia ingerido bebida alcoólica, tampouco fazia uso de drogas ou medicamentos. Ele afirmou ainda que tentou evitar o impacto de todas as formas, mas não foi possível.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para os procedimentos de praxe. As causas do acidente serão investigadas. O nome da vítima fatal não foi divulgado.

