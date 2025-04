Eduardo & Mateus: Dupla sertaneja consolida carreira e prepara lançamento de projeto com Brenno & Gustavo

O sertanejo sempre teve um lugar especial no coração dos brasileiros, especialmente no Mato Grosso do Sul, onde o gênero faz parte do dia a dia, das rodas de amigos e dos grandes palcos. É nesse cenário apaixonado por música que vem ganhando força a dupla Eduardo & Mateus, dois jovens talentos que estão trilhando um caminho promissor no sertanejo universitário e conquistando espaço com carisma, talento e dedicação.

Eduardo e Mateus, naturais de Foz do Iguaçu, no Paraná, têm apenas 22 anos, mas já demonstram uma maturidade musical. A trajetória da dupla começou no final de 2022, de forma espontânea e quase casual. Mateus, que já se apresentava e compondo suas próprias músicas, iniciou sua parceria com o irmão de Eduardo, também músico. Foi dessa conexão que nasceu o encontro entre eles. A afinidade foi imediata, e a parceria nas composições rapidamente se transformou em uma amizade, que mais tarde se consolidou como a formação da dupla.

Na época, Eduardo ainda não vivia da música: tinha um emprego em outra área, uma rotina estável. Mas tudo mudou quando Mateus o procurou com uma proposta ousada: formar uma dupla sertaneja e começar a cantar nos barzinhos da região. O convite veio carregado de sonhos, e Eduardo não hesitou. No mesmo dia, pediu demissão do trabalho e decidiu seguir o coração. Nascia ali a dupla Eduardo & Mateus, movida por uma paixão em comum: a música.

Desde então, os dois vêm construindo uma trajetória firme, passo a passo, sempre com os pés no chão e os olhos no horizonte. Em 2025, o projeto da dupla já é uma realidade consolidada. Eles vêm se destacando por meio de lançamentos constantes nas plataformas digitais e parcerias importantes dentro do cenário sertanejo, com um próximo lançamento em parceria com a dupla Brenno & Gustavo em breve.

Mesmo ainda em início de carreira, a dupla já conta com um repertório de músicas autorais que vêm chamando atenção. O hit “Amando Assumido”, com participação de Fabian, já ultrapassou 11 mil visualizações no YouTube. Outras faixas como “Briga de Bolso”, que tem 1,7 mil visualizações, e “Final 08 Z&F” e “Ladra”, com participação de Luan Bertolla, também mostram a versatilidade e a identidade musical da dupla.

Timbres que Combinam

Com os nomes de batismo José Mateus de Campos Guilherme e Eduardo Fernando Bertolla de Melo, a dupla Eduardo e Mateus vem conquistando seu espaço no cenário sertanejo com talento, dedicação e carisma. Em entrevista ao jornal O Estado, Mateus compartilhou detalhes sobre a trajetória da dupla e os aprendizados adquiridos ao longo do caminho. Ao falar sobre os dois primeiros anos de carreira, iniciados no fim de 2022, ele revelou o que mais o surpreendeu nesse processo, refletindo sobre os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas e a intensidade da jornada até aqui.

“O que mais me surpreende é como passou rápido e como parece que faz muito mais do que dois anos. Como encaixou assim tão fácil o nosso projeto e como tem dado certo e isso que me surpreende, assim, por pouco tempo a gente conseguir entregar trabalho já tão sólido assim”, destaca Mateus.

Antes de formarem a dupla, Mateus já era figura conhecida nas noites de Foz do Iguaçu, se apresentando em bares, restaurantes e casas noturnas da região. Com o desejo de crescer artisticamente e alcançar novos horizontes, ele enxergou em Eduardo um talento ainda inexplorado. Mesmo sem experiência nos palcos, Eduardo chamou a atenção de Mateus pela conexão natural entre os dois e pelo carisma que demonstrava, mesmo nos encontros informais entre amigos.

“A gente se conheceu através do irmão do Eduardo, o Luan Bertola, que também é cantor. Comecei a frequentar a casa deles, e logo a gente passou a compor junto e a conversar bastante. Tudo aconteceu de forma muito espontânea. No começo, eu não tinha nenhuma pretensão de formar uma dupla, até porque eu sempre imaginei minha carreira sendo solo. Mas as coisas foram se encaixando. A gente sempre cantou junto, gostava muito da combinação dos nossos timbres, e tudo acabou acontecendo de forma muito natural”, detalha o cantor.

Conquistando Espaços

Eduardo e Mateus já se preparam para um novo lançamento, desta vez em colaboração com a dupla Brenno e Gustavo, também naturais de Foz do Iguaçu e com projeção crescente no cenário nacional. Segundo Mateus, a parceria surgiu de forma espontânea, fruto da amizade entre os artistas.

“A participação com o Brenno e o Gustavo foi algo muito natural, até porque eles são grandes amigos nossos. Eles já possuem uma relevância maior de público e reconhecimento no Brasil, mas aceitaram o feat na hora. A música é muito boa, bem sertaneja, daquelas que grudam. Quem está na expectativa pode esperar uma pancada. Ainda não posso dar muitos detalhes, mas eu acredito muito nela e tenho certeza de que vai fazer sucesso”, revela.

A parceria com Brenno e Gustavo tem o potencial de abrir novas portas para a dupla na cena sertaneja, mas, como explicam os artistas, a colaboração não surgiu com a intenção de explorar o engajamento ou a popularidade da dupla. “Chamamos os meninos sem nenhum interesse nisso”, afirma Mateus. Apesar disso, ele reconhece que a música tem grande potencial para aumentar a visibilidade da dupla, trazendo novos públicos e contribuindo para seu crescimento.

Com muita expectativa em torno do lançamento, Eduardo e Mateus têm confiança de que essa parceria será um passo importante para sua trajetória para conquistar o Brasil todo, sem jamais perder o foco na autenticidade e no trabalho árduo.

“Mato Grosso do Sul é uma referência para a gente em questão de trabalho, por ter tantas duplas de sucesso que já saíram do estado. Mas, com certeza, não queremos ficar apenas no MS, queremos conquistar o Brasil inteiro. Nosso objetivo é que as pessoas conheçam nosso trabalho e, com toda certeza, fazer shows e conhecer várias cidades, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Mato Grosso do Sul”.

Para Eduardo e Mateus, o maior sonho atualmente é conquistar o público ao nível nacional. Eles desejam que sua música seja apreciada de forma natural, conquistando fãs por sua autenticidade.

“O nosso objetivo é chegar a todo o Brasil com o trabalho que estamos fazendo, sempre aprimorando e, claro, entregando músicas de qualidade. Nosso maior amor e sonho hoje é trabalhar com a música, fazer com que ela chegue até as pessoas e continuar crescendo nesse caminho”, finaliza Mateus.

Serviço

Para acompanhar a dupla de perto, conferir a agenda de shows, siga Eduardo e Mateus no Instagram: @eduardoemateus_. Para informações sobre shows, entre em contato pelo telefone: (11) 99136-8225 – Thiago.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram