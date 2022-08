Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Procure concentrar a atenção nas tarefas e aproveitar cada chance de melhorar as finanças. Depois do almoço, o astral muda e vai ser preciso muito cuidado ao lidar com dinheiro. Além da chance de ter prejuízo, também pode pintar o desejo de sair comprando tudo o que vê pela frente. Melhor esconder o cartão de crédito e, na dúvida, deixar para fechar uma compra importante amanhã. As estrelas também mandam um recado: não se apegue demais ao que possui, tá? No romance, pegue leve no ciúme e procure o equilíbrio com o mozão. As finanças do casal também podem virar uma fonte de estresse. Pode ser que as coisas andem devagar na paquera, mas não perca as esperanças.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com a Lua em seu signo, você vai contar com energia e disposição logo cedo. E é bom aproveitar para botar em dia os seus interesses, adiantar algumas coisas no serviço ou mesmo resolver assuntos que estavam pendentes e dependem da sua iniciativa, tá? É que, depois do almoço, Lua e Vênus se desentendem e vai acabar sobrando para você, meu cristalzinho. Há sinal de tensão em casa e, se trabalha com alguém da família ou em home office, sua produtividade pode ficar comprometida. Se está a fim de alguém, pode ser interessante tomar a iniciativa e ver no que dá essa história. O ciúme pode trazer tensão para o romance, por isso, pegue leve nas cobranças.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você pode começar esta quarta com a energia meio baixa, Gêmeos, mas, por outro lado, sua intuição deve fazer hora extra. Talvez seja uma boa ideia priorizar os serviços que podem ser feitos a sós, ou que exigem atenção aos detalhes, por exemplo. Depois do almoço, porém, as energias ficam mais pesadas e talvez as coisas não corram exatamente como gostaria. Pra evitar perrengues ao lidar com informação errada ou problema nas comunicações, o jeito é redobrar a atenção e pensar duas vezes antes de falar. No romance, deixe as fofocas de lado e não fique procurando problema onde eles não existem. Mal-entendido pode atrapalhar as coisas com um contatinho.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Logo cedo, procure se concentrar no que precisa fazer para acabar o mais rápido possível. Pode contar com a colaboração de colegas ou de terceiros pela manhã, mas talvez o astral mude depois do almoço. As finanças vão pedir cuidado redobrado — não confie tanto em um negócio arriscado, por melhor que pareça a oportunidade. Misturar dinheiro e amizade também não é algo que os astros recomendem nesta quarta, meu cristalzinho. Tem um contatinho no seu radar? Bora lá investir nesse lance! Se está sonhando com um romance, espalhe a notícia entre os amigos – alguém pode dar uma mão. Há sinal de sintonia com o par à noite, mas as finanças podem provocar briga.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A vida profissional deve ocupar boa parte da sua atenção nesta quarta, mas nem tudo vai sair de acordo com os seus planos. Concentre-se mais na parte da manhã, mantenha o foco e adiante o que puder, meu cristalzinho. Depois do almoço, porém, podem surgir imprevistos pelo caminho. Não deixe que implicâncias pessoais se transformem em algo mais sério, principalmente no serviço. Se topar com alguém chato, ou se tiver que administrar uma briga, inspire, respire e não pire! Aos poucos, tudo se ajeita. Você e o mozão podem planejar algo importante para o romance e até oficializar a relação. Em busca de segurança emocional, você estará mais seletiva na paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Otimismo e boa vontade para lidar com as pessoas são qualidades que você pode explorar pela manhã, Virgem. E essa vibe também vai se estender para os serviços que podem ser realizados em equipe — troque ideias e apoie os colegas, tá? Mas, à tarde, é melhor não dar sopa para o azar porque nem tudo vai correr como você espera. Não alimente muitas expectativas porque alguém pode te deixar na mão, meu cristalzinho. Se tem planos para viajar, redobre a atenção e não corra riscos desnecessários. A boa notícia é que, nos assuntos do coração, seu charme segue em alta e vai encantar o mozão. Bom astral para conhecer gente nova, mas talvez a distância se torne um problema.

Libra (de 23/9 a 22/10)

As mudanças estão na ordem do dia, Libra, e você vai ter que mostrar muito jogo de cintura para lidar com os imprevistos conforme forem surgindo pela frente. Mas as negociações ganham mais entusiasmo agora e você pode avançar em um acordo profissional ou na área pessoal. Mas o astral fica mais pesado à tarde e um projeto importante que estava sonhando em colocar em prática pode dar errado. Analise bem a situação e veja se é preciso mudar de rota — às vezes, recomeçar é a melhor escolha. Também há sinal de atrito em uma amizade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Priorize as tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas logo pela manhã, sejam da sua equipe ou não. Melhor adiantar o que for possível porque, depois do almoço, nem tudo será tão perfeito assim nas parcerias e há sinal de alguns atritos. Rivalidade no trabalho ou atrito com alguém mais velho fica mais evidente e pode atrapalhar o andamento dos seus planos. Mas as coisas melhoram aos poucos e tudo volta ao normal – não se deixe abater, tá? Se tem compromisso, é melhor ter cuidado com brigas ou cobranças em excesso, seja da sua parte ou do par. Apontar os erros do outro nem sempre é a melhor política. Talvez tenha que ser menos exigente se quiser deixar a solidão para trás.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Boa parte da sua atenção vai se concentrar em assuntos ligados a saúde e trabalho hoje. Como há risco de se distrair facilmente, redobre o esforço depois do almoço para não perder o foco – não deixe nada atrapalhar seus planos. Mas saiba que o serviço só vai pra frente se você fizer a sua parte, e até algum sacrifício, pra dar conta de todas as responsabilidades. Só não deixe a saúde de lado porque exageros, até mesmo no trabalho, podem ter consequências. Cuide-se! Se está em busca de um novo amor, preste atenção para não falar só sobre trabalho e espantar o crush. Esse jeito sério também pode deixar o romance meio morno.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você conta com ótimas ideias para colocar os seus planos em movimento em vários setores hoje. Mas é melhor adiantar as coisas e cuidar do que for possível logo cedo, porque há sinal de imprevistos depois do almoço. Ainda assim, com criatividade e uma mãozinha da sorte, dá para resolver qualquer perrengue. Fé no Pai que vai, bebê! Invista no diálogo e no romantismo para seduzir e encantar o mozão. E não fique caçando problemas nem transforme algo pequeno em uma briga, tá? Tudo indica que segue fazendo muito sucesso na paquera! Bom humor e descontração ajudam a movimentar as conquistas, mesmo que nem tudo saia do jeito que estava planejando.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Nesta quarta, assuntos domésticos e familiares ganham espaço e devem ocupar sua atenção. Cuide do que for possível, mas não entre em disputas com pessoas próximas se der pra resolver o problema numa boa, tá? No trabalho, se lida com produtos ou serviços para o lar, tem um negócio junto com parentes ou está em esquema de home office, tudo deve correr às mil maravilhas. Depois do almoço, porém, discussão ou picuinhas com colegas podem atrapalhar seu rendimento. Talvez o mozão fique meio de lado hoje, mas ficar em casa pode ser divertido se inventar um programa mais romântico. Mas nem adianta insistir naquela conquista que está se arrastando há um tempo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Tudo que envolve contato com o público, comunicação ou pequenos deslocamentos conta com vibes maravilhosas logo cedo. Além de favorecer a troca de ideias, os astros te ajudam a ouvir pontos de vista diferentes e a usar a sensibilidade pra convencer os outros. Depois do almoço o astral muda e fica mais difícil lidar com gente avoada ou mal-intencionada, especialmente no trabalho. Cuidado para não confiar nas pessoas erradas com documentos ou informações importantes. Já a conquista segue animada e pode surpreender, mas ainda vale dar uma stalkeada no seu alvo antes de se envolver. Tem compromisso? Um astral leve e gostoso garante ótimos momentos a dois.