Idoso morre após capotamento de Hilux e colisão com poste na MS-295, em Paranhos

Um grave acidente registrado neste fim de semana na MS-295, em Paranhos, a 477 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Guilherme Mateus Franco, de 67 anos. Ele dirigia uma caminhonete Toyota Hilux quando perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou várias vezes e colidiu com um poste à margem da rodovia.

Segundo o site Gazeta Newsn no momento do acidente, Guilherme estava acompanhado da esposa, que foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao hospital da região. Infelizmente, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, preso às ferragens do veículo. O teto da caminhonete cedeu durante o capotamento, atingindo sua cabeça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a retirada do corpo exigiu cuidados adicionais, já que havia cabos de energia elétrica em contato com o veículo. Antes de iniciar o destombamento da caminhonete, os militares se certificaram de que a rede elétrica estava desligada e também desconectaram o cabo da bateria para evitar riscos de novos acidentes.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. A esposa de Guilherme segue em observação médica.