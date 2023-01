Homem morre após confronto com a PM no bairro Rancho Alegre

Bruno Lander Alves de Matos, 33 anos, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar na note de ontem (13), no bairro Rancho Alegre, em Campo Grande. A casa onde aconteceu o confronto estava cheia de drogas e na ocasião duas pessoas foram presas por tráfico.

Conforme o boletim de ocorrência, após abordagem a um casal no bairro Morada Verde, a PM descobriu que eles transportavam sete quilos de maconha que, segundo o casal, seria entregue no bairro Rancho Alegre a pedido de um presidiário.

Após a abordagem, os policiais foi ao endereço indicado pelo casal e ao entrar no imóvel, foram recebidos com dois disparos de arma de fogo. Os policiais revidaram e o atirador, no caso, Bruno, foi atingido e morreu na UPA (Unidade Pronto Atendimento), Lebon, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

No local onde aconteceu o confronto, a Polícia Civil flagrou quantidade expressiva de maconha, além de uma submetralhadora de uso restrito e um revólver Taurus, com duas munições intactas, uma deflagrada e duas picotadas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), Cepol.