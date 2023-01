Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O Sol traz à tona o lado mais ambicioso do seu signo e, em harmonia com Netuno, indica que você vai sonhar muito alto. Mire em seus objetivos mais ousados e busque o apoio dos colegas para realizar seus projetos. A Lua indica que você poderá fazer parcerias e acordos muito vantajosos. O sucesso estará ao seu alcance – se liga nas oportunidades e mãos à obra! O amor está no ar e quem está livre vai sentir uma vontade ainda maior de encontrar alguém especial para embarcar num romance. Na vida a dois, vai curtir uma fase romântica e companheira. Só não tente impor as suas vontades: converse sem brigar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O Sol na Casa das Mudanças e Marte na Casa 1 incentivam você a dar uma guinada na sua vida. Se você anda insatisfeita em algum setor, esta é a hora de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Pense em seus objetivos mais ambiciosos e vá à luta. No trabalho, além de batalhar pelas oportunidades de sucesso, você terá muita criatividade, entusiasmo e iniciativa. Conte com o apoio dos colegas, pois as parcerias que fizer serão muito positivas. Seu poder de sedução está no auge e ninguém vai resistir a tanto charme, nem mesmo aquele(a) amigo(a), sabe? A dois, só romance, paixão e prazer.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O apoio de parentes pode fazer toda diferença para você em uma questão ou decisão importante. O Sol na Casa das Alianças envia ótimas vibrações para uma sociedade ou um trabalho em equipe. Procure observar as atitudes de colegas mais experientes e aprenda com o exemplo deles, principalmente aqueles que já chegaram ao cargo que você deseja alcançar. Um encontro com alguém do passado pode reacender a paixão e mexer com as suas fantasias. Mas conversar e acertar os ponteiros não será nada fácil. A união também pode ter seus conflitos, mas o Sol vai iluminar vocês e o amor deve prevalecer.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O trabalho está entre as suas prioridades neste começo de ano e sua dedicação pode garantir mais estabilidade ou abrir portas para uma mudança que deverá trazer muita realização. Bom momento para conversar com as pessoas, defender suas ideias, falar dos seus projetos e negociar melhorias. Você terá facilidade para aprender e deve investir nos estudos. Também pode fazer boas parcerias e ótimos acordos. Convide os amigos para um programa legal e boas conversas. Se você está a fim de alguém da turma, bom dia para se declarar. Cuidado com fofocas à noite. Faça planos para o futuro a dois.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O céu indica uma fase bastante favorável para suas finanças. Com a Lua na Casa 2, você vai se preocupar mais com o dinheiro e em buscar uma vida melhor. O Sol no seu paraíso astral abençoa seus projetos e garante boas conquistas. Então, aproveite as boas energias e invista na sua carreira, crie as oportunidades e mostre do que você é capaz. Pode assumir novas responsabilidades no emprego e, com isso, garantir uma graninha extra. Na paquera, cuidado para não assustar o alvo com tantas exigências. Evite abusar das cobranças também no romance. Valorize os momentos de romantismo e capriche na sedução.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua destaca os pontos fortes do seu signo e você deve usar todo seu jogo de cintura para driblar os desafios e manter a harmonia no emprego. Em vez de medir forças com os colegas, que tal somarem forças pelos objetivos em comum? Para quem trabalha em casa, com parentes ou com produtos e serviços domésticos, tudo deve fluir bem hoje. Batalhe pelo seu progresso e invista nos estudos. Na paquera, vai encantar quem quiser com seu charme e pode até rolar paixão à primeira vista. Em casa e no romance, pode rolar uma discussão à noite: dê seu jeito para contornar os conflitos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros incentivam você a olhar para o futuro e plantar hoje as sementes do que quer colher amanhã. Se você quer aumentar seus ganhos e garantir mais segurança para sua vida, concentre-se em seus projetos, faça parcerias, organize as despesas. Pense em coisas que você sabe fazer e que podem render uma grana. Trabalhe em casa, com a família, faça seu pé-de-meia. Júpiter, o planeta da abundância, ilumina seu paraíso astral e traz sorte – agarre a chance e faça a sua parte. Romance com amigo(a) tem tudo para evoluir. Na união, fase apaixonada e sedutora. Invista no companheirismo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros indicam uma fase de boas oportunidades, por isso, fique ligada em tudo que acontece à sua volta para agarrar as chances que surgirem, especialmente no trabalho. Pode rolar uma promoção e você precisa estar atenta para indicar seu interesse e para mostrar o seu potencial. Marte na Casa 6 garante coragem e determinação extras para você, então, arregace as mangas e corra atrás. Cuidar da saúde fará bem à beleza e vice-versa. Seu charme pode atrair alguém do trabalho ou da vizinhança. No romance, bom dia para fazer planos, mas respeite as diferenças de opinião, sem brigar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Boa fase para refletir sobre as suas finanças. Procure colocar no papel tudo que você ganha e gasta. Isso pode ajudá-la a ver onde pode cortar gastos para diminuir ou mesmo quitar suas dívidas. Procure trocar ideias com pessoas sábias e experientes e aprenda tudo que puder com elas. Lembre-se de que o conhecimento é o caminho do sucesso. Com Marte na Casa 5, a paixão vai rondar e pode pegar seu coração de jeito. Pode pintar um romance com alguém de outra cidade e o namoro recebe bons estímulos. Na união, melhore o diálogo e esclareça qualquer dúvida. Depois, é só caprichar na sedução.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O Sol brilha na Casa 11, que favorece suas amizades, suas parcerias e seus ideais. Concentre-se em seus objetivos, mas sem alimentar falsas expectativas. Sonhar é bom, mas foque no que realmente pode concretizar. É uma fase importante para suas finanças e você pode até ganhar uma grana que não está esperando. Bom momento para iniciar uma reforma ou mudar algumas coisas em casa. À noite, pode rolar um desentendimento com alguém da turma. Use e abuse da sensualidade para se dar bem nas paqueras e no romance. O clima continua quente entre quatro paredes: desejos à flor da pele.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua em Escorpião renova sua energia e disposição. Você estará toda animada e vai querer aproveitar o domingo ao máximo, com todo prazer a que tem direito. O céu só pede cuidado para não se envolver em mentiras, fofocas ou intrigas no início do dia. Evite acreditar em tudo que os outros vão dizer, pois nem todos vão merecer a sua confiança. Se alguém disser algo para provocar, não caia na armadilha. Fique quieta, pois seu silêncio vai incomodar muito mais. Na paquera, basta usar seu charme natural para atrair alguém. No romance, explore seu lado mais apaixonado e controle sua possessividade.

