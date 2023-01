Flamengo e Real Madrid conhecem adversários da semifinal do Mundial; veja os confrontos

Os confrontos do Mundial de Clubes de 2022 foram definidos em sorteio realizado pela Fifa, na manhã desta sexta-feira, em Salé, no Marrocos. Flamengo, campeão da Libertadores, e Real Madrid, campeão da Champions League, já na semifinal, conheceram seus potenciais adversários, que se enfrentam nas quartas de final. O torneio acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

O Rubro-Negro garantiu vaga na competição após levantar a taça de campeão da Copa Libertadores, quando enfrentou o Athletico-PR e venceu por 1 a 0. O gol heróico foi marcado por Gabigol.

Com um sorteio rápido, a Fifa definiu os chaveamentos, e o Flamengo soube que irá jogar no dia 7 de fevereiro, e o seu rival sairá do confronto entre Al Hilal e Wydah. As duas equipes vão se enfrentar na quartas de final e o time vencedor irá medir forças contra os rubro-negros nas semifinais.

Enquanto isso, o Real Madrid irá jogar no dia 8 de fevereiro. Os espanhóis terão de esperar duas partidas para conhecer o seu rival na semifinal. Os Merengues podem ter pela frente o Seattle Sounders, Al Ahly ou Auckland City. Os dois últimos vão se enfrentar nas oitavas de final, e o vencedor do confronto vai encarar o atual campeão da América do Norte.

CONFRONTOS E DATAS

Jogo 1 – 01/2: Al Ahly x Auckland City

Jogo 2 – 04/2: Seattle Sounders x Vencedor Jogo 1

Jogo 3 – 04/2: Wydad Casablanca x Al Hilal

Semifinal 1 – 07/2 – Flamengo x Vencedor Jogo 3

Semifinal 2 – 08/2 – Real Madrid x Vencedor Jogo 2

Final – 11/02 – Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Disputa de terceiro lugar – 11/02 – Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2.

