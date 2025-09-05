Lula se reúne com comandantes das Forças Armadas em almoço no Planalto antes do 7 de Setembro

Presidente Lula durante cerimônia do Dia do Exército - Ricardo Stuckert/Presidência da República
Presidente Lula durante cerimônia do Dia do Exército - Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçou nesta sexta-feira (5) com os comandantes das Forças Armadas no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro, de caráter informal, contou também com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, de ex-comandantes militares que atuaram em governos anteriores do petista e do chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Amaro.

Atualmente, as Forças são comandadas pelo general do Exército Tomás Paiva, pelo almirante da Marinha Marcos Olsen e pelo tenente brigadeiro da Aeronáutica Marcelo Damasceno.

Segundo auxiliares, o almoço não teve como objetivo discutir pautas institucionais, mas sim estreitar laços entre o presidente e os militares, em um momento considerado simbólico pela proximidade do 7 de Setembro, data em que Lula participará do tradicional desfile de Independência, na Esplanada dos Ministérios.

Contexto político e militar

O gesto ocorre em meio a um cenário de tensão política, marcado pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou as análises no dia 2 de setembro e deve concluir em 12 de setembro.

A partir do dia 9, começam a ser lidos os votos, com o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, sendo o primeiro a se pronunciar. Bolsonaro e a maioria dos réus têm ligação direta com militares do Exército, o que aumenta o peso político da decisão.

Para Lula, o almoço desta sexta-feira serve como um gesto de aproximação institucional e uma tentativa de reforçar a confiança mútua entre governo e Forças Armadas. O presidente estará no domingo (7) ao lado dos comandantes no palanque oficial durante o desfile militar, que reúne milhares de pessoas em Brasília.

 

Com informações do SBT  News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Presidente da Câmara promete pautar projeto de anistia para condenados do 8 de Janeiro, diz líder do PL

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *