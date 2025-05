Iagro alerta: prazo para declaração obrigatória de rebanho em MS termina em 2 de junho

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) emitiu um alerta aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul: o prazo para entregar a Declaração de Rebanho e Atualização Cadastral de 2025 termina no dia 2 de junho. O procedimento é obrigatório para todos os criadores, independentemente do tamanho do rebanho, e não haverá prorrogação, conforme reforça o órgão.

Até sexta-feira (23), pouco mais de 50% dos produtores haviam cumprido a exigência. A declaração é indispensável para manter em dia o controle sanitário no Estado e prevenir a disseminação de doenças entre os animais.

A obrigação vale para diversas espécies mantidas nas propriedades rurais, como bovinos e bubalinos, aves de subsistência (galinhas, patos, perus, codornas), aves ornamentais, suínos de subsistência, caprinos e ovinos, equídeos (cavalos, asininos e muares), abelhas, bicho-da-seda e animais aquáticos.

O produtor que não realizar a declaração até o prazo final estará sujeito a multa e restrições sanitárias, como a proibição de emitir a GTA (Guia de Trânsito Animal) — documento essencial para transporte e comercialização de animais. A ausência dessa documentação pode afetar diretamente o desempenho econômico da propriedade rural.

De acordo com a Iagro, a atualização do rebanho é uma medida estratégica para o fortalecimento do setor agropecuário sul-mato-grossense, além de contribuir com a vigilância e segurança sanitária animal.

Como fazer a declaração

O processo pode ser feito de duas formas:

Online, por meio do sistema e-Saniagro, disponível no site oficial www.iagro.ms.gov.br .

Presencialmente, nas unidades locais da Iagro. A lista com os endereços dos escritórios nos municípios também está disponível no site.

A Iagro reforça que o cumprimento do prazo é fundamental para evitar penalidades e manter a regularidade das propriedades junto aos órgãos de defesa sanitária.

